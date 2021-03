Le lundi 08 février 2021, l’ancien agent des forces armées du Bénin, le Colonel Didier Komongui est mort. Professeur agrégé de médecine et haut dignitaire à la Cour du Roi de Kandi, il a été le conseiller spécial du professeur Joël Aïvo. Affecté par la disparition celui qui a été son conseil spécial, le candidat recalé du Front pour la restauration de la démocratie (FRD) a rendu un hommage au disparu à travers un post sur sa page Facebook ce samedi 13 mars 2021 au cours d’une descente dans le Nord.

«J’ai eu la chance et l’honneur de l’avoir comme Conseiller Spécial. Mais plus que ça, il fut pour moi un grand frère, un guide dont la sagesse et l’expérience m’ont permis de construire avec assurance le projet politique que nous sommes aujourd’hui des millions à défendre », a écrit Joël Aïvo.

Pour le constitutionnaliste, le disparu fut un sage et un homme avec un sens de l’honneur et de la loyauté comme on en rencontre rarement de nos jours. Il informe que ce samedi 13 mars 2021, son Rassemblement a décidé d’aller à Kandi rendre visite à sa famille, à la Cour royale et de se recueillir sur la tombe du défunt chez à Sinawangourou. Selon le professeur, «ce fut une épreuve et un moment de tristesse ».