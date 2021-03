En fin de son second mandat à la tête de la cour suprême, les membres de l’institution et le personnel ont rendu un vibrant hommage au Président Ousmane Batoko. La cérémonie d’hommages a eu lieu vendredi 19 mars dernier au siège de l’institution en présence des parents et des amis du récipiendaire.

Victor Dassi Adossou, président de la chambre administrative de juridiction et successeur désigné du récipiendaire a au nom du personnel salué le parcours d’un grand homme, une valeur du monde judiciaire béninois. Le prochain Président de la cour suprême a dit toute son admiration au Président sortant Ousmane Batoko et a rappelé des initiatives et actions qui portent ses empreintes.

« Avant de prendre les rênes de la Cour suprême, vous avez en effet été membre du conseil supérieur de la magistrature (CSM) pendant un septennat », a rappelé Victor Dassi Adossou. Les fondations de l’intégration juridique et judiciaire des Etats africains francophones sont entre autres l’une des réalisations du président sortant.

Pour le récipiendaire, le bilan de ces deux mandatures est celui de tous. Nous pouvons donc être tous fiers du travail accompli, a-t-il fait savoir. « La justice constitue l’un des piliers de l’Etat, en particulier de l’Etat de droit. Elle n’est pas, pour nos concitoyens, une institution lointaine ou abstraite. Elle fait partie des services publics essentiels, car elle a en charge la défense de leurs droits et la protection de leurs libertés », a déclaré Ousmane Batoko.