Le patron de Microsoft a profité d’une interview sur la plateforme « Clubhouse » pour faire remarquer le choix qu’il fait entre Android et Ios. Le richissime homme d’affaires américain qui s’est prêté aux questions du journaliste Andrew Ross Sorkin a clairement déclaré qu’il se penchait beaucoup plus pour Android. « Comme je veux être à l’affût de tout, je joue souvent avec des iPhone, mais le smartphone que j’utilise se trouve être un Android », a déclaré Bill Gates.

Plus de flexibilité selon Bill Gates

« Certains fabricants d’Android pré-installent les logiciels Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche. Ils sont plus flexibles quant à la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation. C’est donc à cela que je me suis habitué. Vous savez, beaucoup de mes amis ont un iPhone, donc il n’y a pas d’exclusivité », a poursuivi l’homme qui est l’un des plus riches de la planète.

Un partenariat avec Samsung

Même si le patron de Microsoft n’a pas évoqué la marque de Smartphones tournant sous Android qu’il utilise, on pourrait deviner qu’il s’agit d’un Samsung. Depuis quelques années, la marque coréenne a noué un partenariat avec Microsoft. L’objectif de cette collaboration était d’installer en amont les applications du groupe sur le système d’exploitation Android.