Ce lundi 1er mars 2021, l’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné dans le dossier dit « des écoutes », qui a surgi en 2014, à trois ans de prison dont un ferme. Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d’influence. Après l’annonce de la condamnation, l’épouse de l’ancien président français, Carla Bruni a dénoncé un acharnement dans une publication où elle a apporté son soutien à son mari. « Quel acharnement insensé mon amour… Le combat continue, la vérité fera jour #injustice, » a posté l’ex-Première dame en commentaire d’une photo d’elle et de M. Sarkozy.

Dans la foulée, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin a également apporté son « soutien amical » à Nicolas Sarkozy. « Chacun sait l’affection et le respect que j’ai pour Nicolas Sarkozy qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a mon soutien amical. Je n’oublie pas tout ce qu’il a apporté à notre pays, » a déclaré M. Darmanin. Concernant la décision de justice, l’avocate de l’ancien chef d’Etat, Jacqueline Laffont a annoncé que son client va interjeter appel après le jugement « sévère et injustifié » prononcé à son encontre.

Première condamnation à la prison ferme

« Le président conteste cette condamnation sévère qui suscite notre incompréhension et notre indignation. Nous avons le sentiment que la décision est en décalage total avec la réalité de l’audience, » a déclaré l’avocate. « Rien de normal ne s’est passé normalement dans ce dossier » a-t-elle ajouté. Notons par ailleurs, que c’est la première fois qu’un ancien président a été condamné en France à la prison ferme. Il y a neuf ans, l’ancien chef d’Etat Jacques Chirac avait également été condamné dans l’affaire des emplois fictifs à Paris à deux ans de prison avec sursis.