L’ancien président américain Donald Trump, c’est certain, a vu son mandat souffrir surtout de son scepticisme quant à l’ampleur et à la gravité de la pandémie de coronavirus qui commençait seulement à frapper les USA. Mais alors qu’il traitait le coronavirus de « vilaine grippe chinoise », la pandémie faisait déjà de nombreuses victimes sur tout le territoire. Mais le président se fera rattrapé dans sa politique, dans ses opinions et dans sa santé par la maladie. En Octobre 2020, le couple présidentiel, Donald et Melania, était testé positif et mis en quarantaine. Depuis, les Trump se sont fait vacciner et Donald Trump ce dimanche se faisait le chantre de la prévention par le vaccin.

« Alors tout le monde va se faire vacciner »

En Octobre 2020, les USA étaient en pleine campagne électorales pour les présidentielles avec le président Donald Trump candidat à sa propre réélection. Et c’est ce moment sensible qu’avait choisi le covid-19 pour frapper le locataire de la Maison-Blanche. Mais Donald Trump dont l’état avait « quelque peu inquiété » les officiels américains, quittait l’Hôpital national militaire Walter Reed, seulement trois jours après son admission. Dans la presse alors rien n’avait fuité sur l’état du président républicain.

Cependant selon de nouvelles révélations dans le New York Times, Donald Trump l’avait senti passé. Trump, après avoir contracté Covid-19, aurait développé des complications qui avaient tant et si bien dégradé son état que les responsables ont à un moment, envisagé de le mettre sous respirateur. Mais si Trump alors s’était remis selon les officiels grâce à un « cocktail d’anticorps », l’ancien président avait depuis, avec son épouse, reçu plusieurs doses du vaccin contre le covid, dont une déjà en janvier.

Un vaccin qui avait maintenant trouvé en Donald Trump son plus ardent défenseur. Dans un discours prononcé dimanche, à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), Donald Trump tout en exhortant les Américains à se faire vacciner, n’a pas manquer de s’attribuer le mérite de l’approbation, et du développement rapide des vaccins.

« La distribution (du vaccin) avance, selon notre plan. Et ça avance très bien. (…)C’était nous. Nous l’avons fait. Nous avons pris soin de beaucoup de gens, y compris, (…) de Joe Biden. Il a reçu son vaccin. Il a oublié. Cela vous montre à quel point tout ce vaccin est indolore. Alors tout le monde va se faire vacciner » a déclaré Trump devant un parterre de supporters ce dimanche en Floride.