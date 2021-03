Ce n’est plus un secret. La pandémie du coronavirus sévit dans le monde depuis un peu plus d’un an. Le nombre de victimes dans le monde ne fait que grimper. Aux Etats-Unis, la Covid-19 a durement sévi, inquiétant les autorités au plus haut niveau. Depuis l’arrivée au pouvoir du 46è Président américain Joe Biden, la lutte contre la pandémie a pris un nouveau tournant.

Le successeur de Donald Trump depuis qu’il est aux commandes n’a pas cessé d’afficher son optimisme de voir le peuple américain vaincre le virus. Si la vaccination des américains a démarré depuis plusieurs semaines, le nombre de victimes continue d’augmenter au fil du temps. En effet, de nombreux américains continuent d’être réticents à se faire vacciner.

Récemment, le célèbre épidémiologiste Dr Fauci a donné de la voix. Au cours d’une récente intervention, l’infectiologue a mis en garde contre la résurgence d’une nouvelle vague aux USA et a lancé un appel à l’ancien Président Donald Trump. Pour le Dr Fauci qui estime que Donald Trump est “une personne très populaire parmi les républicains“, Donald Trump devrait inciter ses partisans à se faire vacciner. L’infectiologue s’est dit “très surpris par le nombre de républicains qui disent qu’ils ne se feront pas vacciner“