Depuis plus d’un an, la pandémie du nouveau coronavirus a obligé les populations notamment en Europe à rester confinées. Plusieurs espaces tels que les bars ou les salles de concerts sont fermés pour éviter la propagation du virus. C’est dans ce contexte qu’un grand concert a eu lieu afin de réaliser une expérience clinique. Les faits se sont déroulés hier samedi 27 mars 2021, dans la ville espagnole de Barcelone.

5000 participants

Il s’agit en effet d’un concert mettant en scène un groupe de rock, avec 5000 participants réunis dans une même salle. Selon Ventura Barba, directeur exécutif du festival Sonar de Barcelone, qui figure parmi les organisateurs du concert, l’objectif de cette expérience clinique est de « découvrir comment nous pouvons vivre avec le Covid et organiser des concerts de façon totalement sûre ». Pour réaliser le concert, plusieurs dispositions ont été prises avec une ventilation renforcée, l’obligation pour tous de porter des masques FFP2, et les tests covid. Par ailleurs, les personnes à risque ont été exhorté à ne pas s’inscrire pour prendre au concert. Parmi celles-ci, se trouve celles ayant été en contact avec une personne infectée par le virus, les personnes qui ont un cancer et celles atteintes de maladie cardiaque.

« Un pas vers la normalité »

Notons que cette expérience a réjoui les participants du concert, qui sont plusieurs fois restées confinées. « On avait tellement envie de faire quelque chose de différent, de faire un pas vers la normalité » a déclaré une participante. Par ailleurs, les personnes qui ont pris part au concert seront scrupuleusement suivies pendant une durée déterminée. D’après, le Dr. Josep Maria Llibre : « Nous espérons que cela sera complètement sûr. Pendant quatorze jours, nous regarderons qui des spectateurs aura attrapé le Covid et nous notifierons » les cas.