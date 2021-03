C’est un secret de polichinelle. Les grands fabricants de vaccins à l’instar de Pfizer et Moderna travaillent déjà sur de nouvelles versions de leurs vaccins afin de lutter contre les variants brésilien et sud-africain du virus. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il y a eu ces derniers mois, plusieurs métamorphoses du virus. On a notamment enregistré l’apparition du variant britannique fin 2020. Ce jeudi 04 mars, le Public Health England (PHE) a annoncé la détection d’un nouveau variant du virus, temporairement appelé B1.1.318.

Le Royaume a déjà enregistré 16 cas de contaminations dus à ce nouveau variant qui présenterait une mutation capable de lui permettre d’échapper au système immunitaire. Le PHE dit ne pas savoir si ce variant est apparu au Royaume Uni ou si il a été importé d’un autre pays. Celui-ci porte la mutation E484K sur sa protéine de pointe qui se trouve également dans les variants brésilien et sud-africain.

Le virus a muté

Notons par ailleurs que tous les vaccins actuels sont basés sur le coronavirus original qui a émergé en 2019 à Wuhan en Chine. Mais le virus a muté depuis et des études en laboratoire suggèrent qu’un grand changement – appelé E484K – a changé le virus d’une manière qui l’aide à échapper aux cellules immunitaires qui ne sont utilisées que pour les anciennes souches du virus. Cela rend la réinfection plus probable chez les personnes qui ont déjà eu Covid et rend les vaccins légèrement moins efficaces.