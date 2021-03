Le nouveau coronavirus a, selon les experts, atteint le continent grâce à des voyageurs revenant de points chauds d’Asie, d’Europe et des États-Unis. Avec le premier cas de COVID-19 en Afrique enregistré en Égypte le 14 février. Depuis lors, 52 pays au total ont signalé des cas. Mais une caractéristique surprenante de la pandémie de SRAS-CoV-2 à ce jour en Afrique subsaharienne est la relative prévalence du virus par rapport à d’autres régions du monde.

Tous les pays d’Afrique subsaharienne, à l’exception de l’Afrique du Sud et de l’Éthiopie, ont signalé moins de 100 000 cas au total et moins de 1500 décès en décembre 2020. Mais cela n’avait pas empêché le virus de muer et de donner naissance, à cause de diversités génétiques, environnementales et de développement, à diverses « lignées » en Afrique. Au Sénégal notamment, une récente étude avait montré que 27 « lignées » du SRAS-CoV-2 seraient en circulation dans le pays.

19 % de la population exposée à 27 coronavirus

Les épidémies de maladies infectieuses sont composées de chaînes de transmission, mais étonnamment, on sait peu de choses sur la façon dont les lignées de transmission varient en « distribution spatiale et persistance », ou comment des propriétés clés telles que la taille et la durée de l’épidémie résultent de leur action combinée. C’est que les épidémies régionales peuvent être très dynamiques au niveau génétique, avec une importation et une extinction récurrentes de chaînes de transmission à un endroit donné.

En tous cas, pour avoir des résultats, il fallait pour un état ou une institution, s’en donner les moyens. Au Sénégal, c’est l’Institut Pasteur qui s’est attelé à ce travail sous la houlette de l’administrateur général de l’Institut à Dakar, le Dr Amadou Sall. Récemment le docteur en santé publique et expert en matière de lutte contre les épidémies, révélait que son institution en collaboration avec le ministère sénégalais de la santé, avait lancé d’Octobre à Novembre 2020, une enquête nationale de séroprévalence pour le covid-19.

Une enquête qui a permis de découvrir qu’au Sénégal, ce ne serait pas moins de 27 « lignées » ou virus issus de différentes souches du SRAS-CoV-2, qui seraient en circulation au Sénégal. Ces lignées avaient exposé, l’une mises dans l’autre, « 19 % de la population », soit un peu plus de trois millions de personnes, à la maladie. Ces statistiques qui confrontées aux chiffres officiels de contamination, seulement 35 000 cas, semblent conforter les observateurs dans la théorie d’une ‘’immunité collective’’ en action. Mais les responsables sénégalais disent jouer la carte de la prudence et continuer à organiser des campagnes massives de vaccination.