En France, l’actualité relative à la pandémie du nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet, après les variants sud-africains et brésiliens, une nouvelle forme de Covid-19 aurait visiblement fait son apparition. Selon une annonce qui a été faite par la Direction Générale de Santé en France, des « investigations sont en cours pour en évaluer la transmissibilité et la sévérité ».

Le “variant breton” résisterait au test PCR…

Ce variant du Covid-19 qui est découvert en France et plus précisément dans les départements de Côtes-d’Armor et du Finistère en Bretagne est appelé « variant breton ». Il y a quelques semaines, le centre hospitalier de Lannion avait fait un signalement suite à la contamination d’une dizaine de personnes. Les différentes personnes présentaient tous les signes du covid-19 mais leurs tests PCR étaient négatifs.

La confirmation du séquençage a eu lieu quelques semaines plus tard. Près de 10 personnes étaient porteuses de ce variant non répertorié. La définition qui a été élaborée par Santé publique France sur le « variant breton » est « adaptée à la situation et relative à une zone géographique incluant une partie des départements de Côtes-d’Armor et du Finistère, en Bretagne ».

“Porteur de neuf mutations…”

On retient des investigations qui ont été menées sur les patients du centre hospitalier de Lannion qu’il y a une « discordance répétée » entre les signes cliniques de présence du nouveau coronavirus et « des résultats cependant négatifs aux tests nasopharyngés ». Les analyses moléculaires effectuées ont mis « en évidence un nouveau variant […] porteur de neuf mutations dans la région codant pour la protéine S mais également dans d’autres régions virales ».