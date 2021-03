Répondant à une convocation de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), l’ex-ambassadeur du Bénin près le Nigéria Mouftaou Lalèyè a été condamné par la juridiction spéciale. Il écope de deux ans de prison ferme avec amende dans un dossier de fausse attestation l’opposant à l’État béninois.

Mouftaou Lalèyè ne pourra plus jouir de sa liberté. Lundi 01 Mars dernier, le diplomate a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lui inflige également une amende de 400000 francs Cfa pour fausse attestation dans un dossier l’opposant à l’État béninois.

Mouftaou Lalèyè a enseigné pendant plusieurs années à l’Université d’Abomey-Calavi et au Nigeria. En octobre 2017, il avait été inculpé pour des faits d’escroquerie, faux et usage de faux au même titre que Sébastien Ajavon, et l’ancien directeur général de la douane, Hyppolite Djègou. Le diplomate a aussi dirigé la cellule d’analyses politiques de l’Assemblée nationale (Capan).

La même cour a condamné Sébastien Ajavon ce lundi 01 mars à 5 ans d’emprisonnement ferme avec une amende de 2 400 000 Fcfa pour usage de fausse attestation et escroquerie. Il devra aussi payer la somme de 80.958.254.863 de francs Cfa pour préjudices subis par l’administration fiscale et 60.000.000 de francs Cfa pour les autres préjudices non fiscaux.