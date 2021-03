Jeudi, le G7 a annoncé via communiqué qu’il ne reconnaîtra pas « les tentatives de la Russie visant à légitimer (l’)occupation » de la Crimée. Dans ce climat tendu, Moscou vient de prendre une nouvelle décision qui risque d’envenimer la tension. Selon l’agence de presse russe Ria Novosti, la Russie a exproprié des étrangers de milliers de parcelles de terrain en Crimée. C’est à travers un décret présidentiel signé par Vladimir Poutine, que Moscou a interdit aux étrangers de disposer des terres en Crimée, une péninsule annexée par la Russie en 2014.

Cette décision concerne des propriétaires de 55 pays dont l’Ukraine, l’Allemagne, l’Australie et l’Israël principalement, selon les autorités russes. Les terres expropriées sont en majorité situées dans des régions côtières comme Yalta, Kertch et Sudak. Il y a un an, Vladimir Poutine avait signé un décret pareil, dans lequel il avait été accordé aux propriétaires étrangers, le délai d’un an pour transférer leurs terrains à des citoyens ou à des entreprises russes, ou laisser carrément le choix à l’État de s’assurer de sa vente. Moscou a indiqué avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité.

Le G7 soutient l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Bien que la Russie tente de légitimer l’annexion de cette péninsule située sur la côte nord de la mer Noire, les ministres des Affaires étrangères du G7 de même que le haut-représentant de l’Union européenne, continuent de réaffirmer l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. « Sept ans après l’annexion illégitime et illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Russie, nous réaffirmons notre soutien inébranlable et notre attachement à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, » ont-ils insisté.