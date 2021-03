La vie de Bobby Brown n’a pas été un long fleuve tranquille. Le chanteur et compositeur américain a été plusieurs fois éploré. En 2012, il a perdu son ex-femme la chanteuse Whitney Houston, retrouvée morte à 48 ans dans la baignoire d’une chambre d’hôtel de Beverly Hills. Les enquêteurs avaient attribué sa mort à une consommation de cocaïne et à des maladies cardiaques. Trois ans plus tard c’est Bobbi Kristina Brown, la fille du chanteur et de l’interprète du tube « I Will Always love You », qui meurt à 22 ans dans un hôpital d’Atlanta.

Son ex-fiancé Nick Gordon succombe lui à une overdose d’héroïne en janvier 2020. Au cours de la même année, Bobby Brown Jr, le fils du chanteur, est retrouvé mort dans sa maison en Californie. Il avait 28 ans et avait embrassé une carrière musicale comme son père. Le drame est survenu le 18 novembre dernier. Sa petite amie qui l’avait vu vivant pour la dernière fois dans la matinée de ce 18 novembre l’a retrouvé inconscient dans sa chambre vers 13 h 45, heure américaine.

La mort est décrite comme accidentelle

Elle a appelé les secours. A leur arrivée, ils ont dû constater le décès du jeune homme. Il n’y avait pas de traces de drogues sur les lieux. Le rapport d’autopsie affirme cependant que le fils de Brown et de Kim Ward est décédé suite à une consommation d’alcool, de cocaïne et de fentanyl. La mort de Bobby Brown Jr est décrite comme accidentelle. Notons qu’une enquête criminelle avait été ouverte par le procureur de Los Angeles. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment.