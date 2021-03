Ce mardi 2 mars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov est monté au créneau pour apporter des clarifications sur l’invitation à échanger qui avait été envoyée par Elon Musk au président russe. En effet, il y a quelques semaines, le richissime homme d’affaires avait en deux langues formulé le désir d’échanger avec Vladimir Poutine sur le nouveau réseau social Clubhouse.

Les détails de la discussion

Ce dernier n’avait tout de même pas donné les réels motifs de cette invitation. En son temps, le porte-parole du Kremlin avait déclaré suite à l’invitation que la Russie espérait avoir plus de détails dans les jours à suivre. Lors de la sortie médiatique qu’il a faite ce mardi, Dmitri Peskov a tenu à faire savoir que la Russie n’a pas eu de réponse venant d’ Elon Musk.

“Une sorte de malentendu…”

«Apparemment, il y a probablement eu une sorte de malentendu, parce que nous avons, en fait, posé une question afin de clarifier les détails de cette proposition. […] Nous n’avons pas reçu la moindre réponse, donc, très probablement, ce sujet est désormais épuisé», a déclaré l’officiel russe aux hommes des médias sur cette affaire. Notons que le canal de discussion qui avait été souhaitée par le richissime homme d’affaires était le nouveau réseau social audio Clubhouse. L’application prend de plus en plus de l’ampleur près d’un an après sa création.