Quoique le Bitcoin soit caractérisé par sa volatilité, son cours n’a pas cessé d’augmenter depuis l’explosion historique qu’il a connue à partir du mois d’octobre dernier. A la mi-décembre 2020, il a dépassé la barre des 20 000 $, puis celle des 30 000 $ le 2 janvier 2021. Ensuite, il a atteint 41 962 $ le 8 janvier 2021, et le 21 février 2021 il a grimpé jusqu’à 58 000 $ !

Evolution du cours du Bitcoin dans les années précédentes

Le Bitcoin est la première crypto-monnaie au monde, il a été créé en janvier 2009 par une personne anonyme connue sous le pseudo de Satoshi Nakamoto.La première estimation de la valeur du Bitcoin a été effectuée en octobre 2009, le coût du Bitcoin vaut alors 0.001 $. Huit ans après sa création, soit en janvier 2017, le cours du Bitcoin a atteint 1000 $, puis 2700 $ en mois de mai, ensuite il a dépassé la barre des 4490 $ en mois d’août avant de grimper jusqu’à 19 891 $ en décembre 2017.

Les années 2018 et 2019 n’étaient pas particulièrement bonnes pour le Bitcoin. Son cours a subi une baisse terrible en décembre 2018 et est tombé jusqu’à 3215 $, en encaissant une perte de 75% de sa valeur en une année. Le Bitcoin a repris ses forces difficilement en 2019, et a atteint les 11 000 $ au mois de juin.

Pourquoi le Bitcoin est-il si volatil ?

La volatilité est la caractéristique principale des monnaies digitales. Leurs cours sont largement affectés par les mauvaises nouvelles qui causent leur baisse, comme la restriction des échanges et la fermeture de leurs plateformes dans certains pays.

Par contre, les bonnes nouvelles ont toujours provoqué l’augmentation du cours du Bitcoin, comme : l’annonce de PayPal concernant l’ouverture d’un service d’achat et de vente de Bitcoin, et l’intérêt des banques et des entreprises géantes à la monnaie digitale, tel que l’investissement récent de Tesla dans le Bitcoin.

Comment acheter du Bitcoin ?

Pour acheter des bitcoins, les gens peuvent utiliser les plateformes d’échange des crypto-monnaies, comme Binance, Cash App et Coinbase. Ces plateformes permettent à leurs clients d’acheter, vendre ou échanger les crypto-monnaies, en garantissant la sécurité et la transparence des opérations effectuées.

Les modes de paiement sont divers, comme les virements bancaires, les cartes de débit ou de crédit. Aussi, il est possible d’acheter des bitcoins avec PayPal. Beaucoup de gens préfèrent l’utiliser à cause de sa sécurité, sa fiabilité, sa facilité d’utilisation et sa rapidité de traitement.