L’ancien président américain, Donald Trump était, et reste sans doute un homme d’affaire. Les cinq années passées à la Maison-Blanche avaient forcé le magnat de l’immobilier à passer les rênes à son fils aîné ; cinq années difficiles. Mais depuis son éviction, Donald Trump était de retour aux affaires et les choses n’allaient pas mieux pour l’empire ‘’Trump’’, bien au contraire.

Les sociétés immobilières et hôtelières de l’homme d’état n’avaient cessé depuis quelques mois de subir des revers commerciaux ou judiciaires. Après qu’une importante association sportive ait résilié, il y a quelque semaines, le contrat qu’elle avait avec les sociétés Trump ; c’était maintenant au tour d’un puissant réseau d’agences de voyage de mettre fin au partenariat avec les hôtels Trump.

Virtuoso boute hors de son réseau les hôtels Trump

Virtuoso est considéré par de nombreux observateurs, comme étant le premier réseau mondial d’agences spécialisées dans les voyages de luxe. Virtuoso, avec son réseau actif de plus de 20 000 conseillers, travaille en partenariat avec plus de « 1 800 des meilleures entreprises du monde » telles que les hôtels et autres compagnies de voyage ou de croisière. La touche Virtuoso, c’est l’organisation de voyages sur mesure pour les clients, avec « des expériences uniques, des valeurs spéciales, des avantages gratuits, un traitement VIP et un accès rare ».

En avril 2016, le réseau se félicitait de son partenariat avec la ‘’Trump Hotels’’, l’entité de l’organisation Trump qui gère les complexes hôteliers. Un partenariat qui lui ouvrait la voie pour la gestion préférentielle des réservations pour le tout nouveau complexe construit dans la capitale fédérale, le Trump International Hotel de Washington DC.

Ce Mardi, la presse américaine rapportait que Virtuoso ne considérait plus les hôtels Trump comme faisant partie de sa liste d’hôtels à recommander. Selon une déclaration du porte-parole du réseau, Misty Belles, cette décision avait été prise après la prise « en compte de nombreuses variables lors de l’examen de la participation existante ». Misty Belles ne donnera pas plus de détails sur les motivations de la scission puisqu’« en règle générale, nous ne partageons pas de commentaires concernant nos décisions de non-renouvellement et de sortie » avait-elle avancé.

Un coup dur en tous cas pour l’Organisation Trump qui voyait après ces cours de Golf, ses complexes hôteliers perdent des partenaires de choix. En janvier, l’Association professionnelle de Golf américain annulait l’organisation d’une compétition majeure sur le parcours de Golf que Donald Trump possédait dans le New Jersey.