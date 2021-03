Ce vendredi, certains médias américains ont confirmé la fermeture partielle du complexe de Donald Trump de Mar-a-Lago, en Floride. En effet, des cas de covid-19 auraient été recensés parmi les membres du personnel. Pour rappel, l’ancien chef de l’État ne risque rien, puisqu’il a été vacciné au mois de janvier dernier.

Ce complexe de Mar-a-Lago est le nouveau domicile de l’ancien chef de l’État, et ce, depuis le 20 janvier, date de son départ de la Maison-Blanche. Le couple présidentiel passe des jours paisibles en Floride, dans une zone par ailleurs acquise à sa cause. Pour autant, comme l’ensemble des citoyens du monde entier, les Trump font face au covid et ses restrictions.

Le complexe de Mar-a-Lago, fermé partiellement

La direction du club, dans un email repris par le Washington Post a confirmé l’information selon laquelle plusieurs des membres du personnel du complexe de Mar-a-Lago, notamment ceux des services du Beach Club et de la Dining Room ont été testés positifs au covid. De fait, ces services ont été fermés.

Inquiétude autour du personnel

Nul ne sait, à ce stade, combien de personnes ont été infectées par la maladie. Pour autant, toutes les mesures ont été prises et continueront à être prises afin d’assurer à l’ensemble du personnel et des personnes ayant une certaine proximité avec le complexe, une certaine sécurité. Le mois prochain, le complexe sera le lieu d’accueil du printemps du Comité national du parti républicain (RNC).