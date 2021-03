La situation au Tibet et dans le Xinjiang avec les Ouïghours,, la répression de manifestations à Hong Kong et la gestion de la pandémie du covid-19, sont autant d’arguments en faveur de la thèse d’une violation récurrente des droits de l’homme par les autorités chinoises. Une thèse que Pékin n’accepte pas.

La Chine dit être un peu trop souvent diabolisée par des pays occidentaux qui aimaient à se poser en redresseurs de tort et en donneurs de leçons , alors qu’il étaient eux même des violateurs en puissance des droit de l’Homme. Et ce Mercredi, Pékin livrait son rapport 2021 sur « les violations des droits de l’homme aux Etats-Unis ».

« Rapport sur les violations des Droits de l’homme aux USA en 2020 »

Ce mercredi la Chine disant faire usage des mêmes « armes » qu’utilisaient les autorités américaines pour donner une mauvaise image d’elle à la communauté internationale, publiait son ” Rapport 2020 sur les violations des Droits de l’homme aux USA “. Un rapport de plus d’une vingtaine de pages qui se faisait fort de démontrer que les USA, grand détracteur de Pékin, était loin d’être un modèle en fait de défense des droits de l’Homme.

Un rapport qui intervenait aussi selon des observateurs chinois après que « les États-Unis et certains autres pays occidentaux, ainsi que les médias, aient lancé une offensive diplomatique de ‘’ gros mensonges ’’ contre la Chine sur les sujets du Xinjiang et du COVID-19 ».

Pour les autorités chinoises, les USA au cours de l’année 2020 avaient eux aussi, par la mauvaise gestion de la crise sanitaire, la répression brutale par police interposée des minorités ethniques, la discrimination raciale, le désordre politique, et les inégalités sociales, bafoué les « règles internationales » et violé les droits de l’homme. Dans le rapport, les autorités chinoises déclaraient que « Le gouvernement américain, au lieu de faire une introspection sur son terrible bilan en matière de droits de l’homme, a continué à faire des remarques irresponsables sur la situation des droits de l’homme dans d’autres pays ».

Aussi Pékin suggérait-il que « la partie américaine fera preuve d’humilité et de compassion pour la souffrance de son propre peuple, abandonnera l’hypocrisie, l’intimidation, le «Big Stick» et le double standard, et travaillera avec la communauté internationale pour construire une communauté avec un avenir partagé pour l’humanité ».