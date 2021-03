Le Sénégal est toujours en proie à des manifestations dues à l’incarcération de l’opposant Ousmane Sonko. En effet, ce dernier est actuellement placé en garde à vue pour « trouble à l’ordre public ». Cependant, dans les manifestations, la présence de certains hommes musclés a été remarquée, puisque ceux-ci intervenaient aux côtés des forces de l’ordre ces derniers jours.

Des interrogations sur leur objectif

Ces hommes étaient à bord de plusieurs pick-ups non immatriculés, qui se trouvaient à proximité des véhicules de la police, au centre-ville de la capitale sénégalaise, Dakar. La même scène a eu lieu dans un autre secteur où l’on pouvait voir des hommes portant des casques et tenant des batons. La présence de ces hommes suscite plusieurs interrogations notamment sur leur origine et leur objectif dans les manifestations. Cependant, au cours de sa déclaration officielle le vendredi 05 mars dernier, Félix Antoine Diome, ministre sénégalais de l’Intérieur, n’avait pas spécifiquement évoqué la question.

Des investigations devront être menées

Mais quand la radio RFM a abordé ce sujet, le mercredi 03 mars 2020, il a déclaré : « Moi, je ne connais pas de nervis. Je connais des forces de défense et de sécurité. Et les forces de défense et de sécurité s’habillent aussi bien en tenue militaire ou policières qu’en tenue civile ». D’autres personnalités de la société civile ont indiqué que des investigations devront être menées pour savoir si les gros bras ont été recrutés par les forces de sécurité ou par des partis politiques, notamment celui au pouvoir.