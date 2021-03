A cause de la pandémie qui touche le monde entier depuis un peu plus d’un an, le pape François n’a plus effectué de déplacement hors du Vatican. Pour son premier déplacement, le pape François a décidé de marquer les esprits. En effet, le souverain pontife a choisi de se déplacer dans un pays qui est secoué par une crise depuis 40 ans.

Vous l’aurez compris, c’est en Irak plus précisément à Bagdad que le pape François a décidé de poser ses valises après 15 mois sans déplacement hors du vatican. Pour ce voyage historique, comme on peut l’imaginer le souverain pontife va dérouler un message. A peine arrivé à Bagdad, le souverain pontife s’est exprimé et a appelé à taire les armes.

«Que se taisent les armes ! (…) »

«Que se taisent les armes ! Que la diffusion en soit limitée, ici et partout !» aurait affirmé le pape François dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias internationaux. Au cours de son intervention, le souverain pontife a fustigé les «barbaries insensées» de l’EI. «Je ne peux pas ne pas rappeler les Yazidis, victimes innocentes de barbaries insensées et inhumaines, persécutés en raison de leur appartenance religieuse dont l’identité même et la survie ont été menacées», poursuit le pape François