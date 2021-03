Plus d’une année s’est écoulée depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans le monde. La maladie a touché plusieurs centaines de millions de personnes et plus de deux millions en sont mortes sur la planète. La situation s’est compliquée avec l’apparition de nouveaux variants qui se sont révélés beaucoup plus contagieux que la souche du virus. Cependant pour freiner la propagation de la maladie, plusieurs mesures sanitaires ont été prises par les autorités dans tous les pays du monde.

Des violences entre manifestants et forces de l’ordre ont eu lieu

Au nombre de celles-ci, les autorités sanitaires recommandent le port du masque et le respect des gestes barrières. Néanmoins, ces règles sont difficiles à vivre pour les populations, qui choisissent parfois de ne pas les respecter. Récemment, plusieurs milliers de personnes contre les mesures sanitaires pour lutter contre le coronavirus ont manifesté leur désapprobation dans les rues. Les faits se sont déroulés dans plusieurs villes d’Europe, notamment en Autriche, en Bulgarie, en Grande-Bretagne, en Suisse et en Allemagne, hier samedi 20 mars 2021. Dans la ville de Cassel, en Allemagne, des violences ont eu lieu entre manifestants et forces de l’ordre. Dans un entretien accordé à un média français, entre 15 000 et 20 000 personnes ont participé à la manifestation.

Idem en Suisse, où près de 5000 personnes ont manifesté dans la ville de Liestal, d’après la police. Des manifestants brandissaient plusieurs pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « les vaccins tuent » ou encore « ça suffit ! ». Au cours d’une manifestation interdite sur la Museumplein à Amsterdam, 58 personnes ont été arrêtées, d’après l’administration communale hier samedi.