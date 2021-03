Devant Victoria Beckham et Shakira, sa fortune personnelle n’est qu’anecdotique, mais Georgina Rodriguez a de quoi être fière d’elle parce qu’elle est partie de très loin. L’argentine qui partage la vie de Cristiano Ronaldo était vendeuse dans une boutique de luxe quand elle a fait la connaissance du joueur star de la Juventus Turin. Aujourd’hui elle est une véritable femme d’affaires, puisqu’elle possède sa propre marque de prêt-à-porter.

Une fortune de 9 millions d’euros

Georgina est aussi devenue un mannequin de renommée internationale et une influenceuse à succès suivie par plus de 24 millions de personnes sur Instagram. Au fil des ans, ses nombreuses activités, notamment celles de représentation, lui ont permis d’amasser une petite fortune selon le journal britannique The Sun. Elle pèse maintenant 9 millions d’euros. Bien loin des 416 millions de dollars de Victoria Beckham (femme de l’ex footballeur David Beckham) et de Shakira (compagne de Gérard Piqué, défenseur du FC Barcelone) dont la fortune est estimée à 145 millions d’euros.

La chanteuse entrepreneuse ne doit pas uniquement sa fortune personnelle à la musique. Elle a fait des placements boursiers intelligents et dispose de très lucratifs contrats publicitaires avec les cosmétiques CoverGirl, notamment. A cela s’ajoute un important patrimoine immobilier.