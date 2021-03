Cela fera bientôt un an que le monde entier fait face au nouveau coronavirus (covid-19). Le virus qui est apparu pour la première fois en Chine, continue de faire des ravages, avec plus de 2,5 millions de personnes décédées. Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché par la pandémie avec 514 320 victimes, selon un dernier bilan publié hier lundi 1er mars 2021 et établi à partir des sources officielles.

« Ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations »

La plupart des pays sur tous les continents se sont mobilisés pour faire vacciner leurs populations. La situation sanitaire a par ailleurs fait réagir l’organisation mondiale de la santé (OMS), qui ne juge pas réaliste que la planète soit exempte du coronavirus d’ici la fin de l’année. « Il serait très prématuré et, je pense, irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année » a déclaré Michael Ryan, directeur des opérations d’urgence de l’OMS, tout en estimant que : « ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations, les morts et la tragédie associées à cette pandémie ».

A l’en croire, l’organisation onusienne se concentre davantage sur le fait de réduire au maximum la transmission du virus, mais aussi d’aider à prévenir l’apparition de variants et de diminuer les cas de contamination quotidienne. Par ailleurs, pour Michael Ryan le fait de vacciner les personnes les plus vulnérables et le personnel de santé en première ligne contribuera à « retirer la peur et la tragédie de la pandémie ».