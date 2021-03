En France la tension est montée d’un cran ce mardi entre la représentation diplomatique chinoise à Paris et le ministère français des affaires étrangères. En effet, l’ambassadeur de Chine dans l’hexagone n’a pas daigné déférer à une convocation du ministère français des affaires étrangères, ce lundi, évoquant un problème d’agenda. Le secrétaire d’Etat français aux affaires européennes Clément Beaune, n’a manifestement pas apprécié cette excuse. « Le problème d’agenda, je n’y crois pas trop et ça ne marche pas dans ce sens-là…Ni la France ni l’Europe ne sont des paillassons. Quand on est ambassadeur, on se rend à une convocation au ministère des affaires étrangères » a-t-il déclaré sur France Info ce mardi 23 mars.

« Nous attendons le plus rapidement possible que cette convocation soit honorée » a poursuivi le diplomate. En effet, Lu Shaye est convoqué par le ministère des affaires étrangères pour s’expliquer après les attaques de son ambassade contre un chercheur français du nom d’Antoine Bondaz. Le scientifique qui intervient au niveau de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) a publié un tweet, le 16 mars dernier, dans lequel il dénonçait « une interférence flagrante » et une « injonction inadmissible » de la Chine suite à une lettre qui demandait aux parlementaires français de ne pas se rendre à Taïwan que l’empire du milieu considère comme faisant partie de son territoire.

Des « hyènes folles » qui « s’affublent des habits de chercheurs…»

L’ambassadeur Lu Shaye avait exprimé sa ferme opposition à ce projet parlementaire qui devrait conduire des représentants français à Taïwan. Depuis le tweet d’Antoine Bondaz il ne cesse d’être attaqué par la représentation diplomatique chinoise en France. Il a d’abord été traité de « petite frappe » puis de « troll idéologique ». L’ambassade parlera également d’ « hyènes folles » qui « s’affublent des habits de chercheurs et de médias et qui s’en prennent furieusement à la Chine ». Le Quai d’Orsay a réagi lundi, qualifiant d’ « inacceptables » les propos de la représentation diplomatique chinoise contre le chercheur français et des parlementaires français .

Le mercredi dernier le ministère français des affaires étrangères avait fait savoir que les parlementaires décidaient librement de leurs projets de déplacement et de leurs contacts. L’ambassadeur de la Chine en France devrait s’expliquer sur ces différents faits s’il s’était présenté lundi au Quai d’Orsay. Dans un tweet datant de la soirée hier, l’ambassade a assuré que l’ambassadeur se rendra au Quai d’Orsay demain (c’est-à-dire ce mardi).

Sanction de Pékin contre un eurodéputé Français

Il fera le déplacement « pour entreprendre des démarches auprès de la partie française sur les sanctions imposées par l’UE aux individus et aux entités chinoises et les questions liées à Taiwan » informait la représentation diplomatique chinoise dans l’hexagone. Au cours de cette réunion avec les responsables du Quai d’Orsay, le diplomate chinois devrait également expliquer la décision de Pékin de sanctionner quatre organisations et une dizaine de ressortissants européens dont un eurodéputé de nationalité française.