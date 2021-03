Sordide histoire qui a eu lieu en France, plus précisément dans la commune de Mont-de-Marsan. Un homme de 49 ans s’est en effet suicidé en prison. Il a été retrouvé pendu et malgré les efforts des secours, il n’a pu être réanimé. L’homme faisait « l’objet d’une surveillance rapprochée, ce qui implique des rondes plus rapprochées, mais n’empêche pas un passage à l’acte pour quelqu’un qui est déterminé ». Les autorités judiciaires ont annoncé qu’une autopsie sera pratiquée.

L’homme en question avait été arrêtée puis emprisonné pour avoir violé à plusieurs reprises sa fille de 12 ans et pour l’avoir au final mise enceinte d’après les accusations. La jeune fille avait dû avorter. Son père a été condamné à 15 ans de prison le 2 février. D’après les premiers éléments, il n’aurait reçu aucune aide pour se suicider et aurait fait usage de draps pour y parvenir.

Devant les juges, il avait dénoncé un complot familial visant à récupérer une indemnisation qu’il avait reçue suite à un accident de travail et avait fait appel de sa condamnation. Toutefois les autorités précisent qu’il avait, au départ, lors de sa garde à vue, reconnu les faits.