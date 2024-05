Europe: 13 imams marocains en mission introuvables au moment de rentrer

Comme tous les ans, le gouvernement marocain envoie des imams en Europe afin que ces derniers puissent rencontrer et échanger avec la communauté marocaine expatriée à l’étranger. Mais cette année, certains d’entre eux ne sont pas rentrés. Les autorités cherchent à comprendre pourquoi.

Mais que sont devenus 13 des imams envoyés en Europe par le ministère des Affaires religieuses du Maroc ? En effet, alors que ces derniers ont été sommés de se rendre en France, en Belgique ou encore en Allemagne afin de s’entretenir avec la communauté marocaine émigrée en Europe, suite au ramadan, ces derniers n’ont plus donné de nouvelles.

13 imams ne sont pas rentrés au Maroc

Ces imams, diplômés et reconnus, dont la sélection a été effectuée sur le volet par les autorités marocaines, se sont rendus en Europe dans le but d’y diriger des prières à la fin du mois du ramadan. Pour autant, alors qu’ils devaient rentrer chez eux à la suite de leur mission, ces derniers ne sont pas présentés à leurs aéroports respectifs. Ils sont, depuis, portés disparus.

Rien de surprenant à l’envoi de cette “mission religieuse”. En effet, tous les ans, des centaines d’universitaires et représentants religieux traversent la mer Méditerranée pour se rendre au contact des expatriés marocains, ces derniers étant sélectionnés de manière stricte et rigoureuse par les autorités. Mais cette année, il se pourrait que quelques trous dans la raquette aient été décelés.

Des conditions de sélection plus strictes

Les médias marocains affirmeraient ainsi que les 13 personnes “portées disparues” seraient des profils célibataires et sans enfants. Face à ces révélations, il a d’ores et déjà été décidé que, l’an prochain, de nouvelles conditions de sélection plus stricte encore seront imposées. Il sera ainsi exigé des imams qu’ils soient mariés et pères de famille, pour éviter les départs intempestifs.