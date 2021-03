Avec trois ans d’existence seulement, la start-up américaine Commonwealth Fusion Systems (CFS), a annoncé le mercredi 3 mars, la construction d’un campus commercial d’énergie de fusion de 20 hectares à Devens, Massachusetts au nord-est des États-Unis. Le campus sera le berceau de l’industrie commerciale de l’énergie de fusion et accueillera le dispositif de fusion compact SPARC qui démontrera que la fusion peut fonctionner comme une source d’énergie. Le campus comprendra également, les bureaux de la société ainsi qu’une installation de fabrication de pointe.

Avec ce gigantesque projet, la société envisage fabriquer, d’ici à 2025, le premier réacteur à fusion produisant davantage d’énergie qu’il n’en consomme. « Ce campus est une étape importante dans notre mission de commercialisation de l’énergie de fusion et de lutte contre le changement climatique. Ce sera le site où nous exploiterons la fusion et prouverons qu’elle peut fonctionner comme une source d’énergie propre et illimitée pour la première fois de l’histoire », a déclaré le PDG de CFS, Bob Mumgaard.

Une démonstration en juin 2021

En collaboration avec le MIT, CFS pense construire le premier dispositif de fusion d’énergie nette au monde, SPARC, basé sur une combinaison de physique des plasmas éprouvée et d’aimants supraconducteurs à haute température (HTS) révolutionnaires. Ces aimants HTS sont la technologie clé qui permettra au SPARC et aux futures centrales à fusion de fonctionner dans le monde entier. La feuille de route de la société a été validée par une recherche évaluée par des pairs et publiée dans une revue scientifique de premier plan qui montre que SPARC atteindra l’énergie nette si les aimants fonctionnent. Une démonstration à grande échelle des aimants devrait avoir lieu en juin 2021.

« Historiquement, nous avons eu de nombreuses technologies qui changent le monde à partir du Massachusetts, et lorsque Commonwealth Fusion Systems le fera en donnant vie à la technologie de l’énergie de fusion, nous pourrons dire qu’ils l’ont fait sur leur premier campus en son genre à Devens, » a déclaré Dan Rivera, président et chef de la direction de MassDevelopment. Pour atteindre ses objectifs, la start-up a déjà réussi à mobiliser plus de 200 millions de dollars.