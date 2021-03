Fidèle compagnon de son maître, Nestor, l’homme à tout faire et de main de l’ancien premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko décédé le 10 mars dernier va bien. C’est ce qu’a fait savoir sur la Radio mondiale, Radio France Internationale, le directeur de publication du Journal Panafricain, Jeune Afrique, Marwane Ben Yahmed.

Hospitalisé au même titre que son ex patron, Nestor, le majordome de l’ancien premier ministre Hamed Bakayoko se porte bien aujourd’hui. A la faveur d’une intervention sur Rfi, le patron du journal panafricain Jeune Afrique a levé un coin de voile sur son état de santé. « Nestor va bien physiquement. Il est en bonne santé et va mieux aujourd’hui », a-t-il indiqué.

Sur l’état émotionnel du collaborateur de l’ancien premier ministre décédé, Marwane Ben Yahmed note qu’il est extrêmement touché car Nestor est l’un de ses plus proches collaborateurs qui l’accompagne depuis plus de vingt-ans. « Nestor a perdu plus de 10 kilos quand il est tombé malade », a-t-il détaillé.