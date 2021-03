Ce lundi 15 mars, l’Eglise Catholique a réaffirmé sa position par rapport au mariage homosexuel. On retient que pour le Vatican, le mariage entre personne du même sexe est considéré comme « péché ». Le sacrement du mariage ne peut donc être reçu que par les couples constitués d’un homme et d’une femme. Le mariage est réservé à « l’union indissoluble entre un homme et une femme », selon la précision apportée par le Vatican.

Incompatible avec “l’essence de la bénédiction donnée par l’Eglise”?

La position tranchée de l’Eglise a été précisée par une publication de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le document signé par le cardinal Luis Ladaria, préfet de cette Congrégation, a dans un premier temps rappelé que le mariage entre deux personnes du même sexe est de plus en plus agité dans certains milieux ecclésiaux. « Dans certains milieux ecclésiaux se diffusent aujourd’hui des projets et des propositions de bénédictions pour les unions entre personnes du même sexe », a fait savoir l’Office.

« Lorsqu’une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire […] que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce, en fonction des desseins de Dieu […]. Seules les réalités qui sont en elles-mêmes ordonnées à servir ces plans sont donc compatibles avec l’essence de la bénédiction donnée par l’Église », a notamment expliqué la congrégation dirigée par le cardinal Luis Ladaria.

Dieu ne “bénit ni ne peut bénir le péché”

Pour cette congrégation, même si Dieu n’a jamais cessé de bénir ses enfants, « il ne bénit pas ni peut bénir le péché ». « L’Église ne dispose pas, ni ne peut disposer, du pouvoir de bénir les unions de personnes de même sexe dans le sens ci-dessus indiqué », a finalement indiqué l’église catholique romaine par le canal de cette congrégation.