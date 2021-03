C’est un réflexe qui lui aura littéralement sauvé la vie. À Londres, un adolescent a échappé de peu à ses assaillants munis de couteaux en se réfugiant dans un Kebab au dernier moment. Les faits ont été rendus publics grâce à des images de vidéosurveillance. Les images font le tour de la toile depuis quelques heures et dateraient de la semaine dernière sans que l’on ne connaisse les circonstances de ces attaques.

Sur la vidéo, un jeune rentre de justesse dans un fast-food de Kebab et s’enferme à l’intérieur, alors que d’autres jeunes munis d’armes blanches tentent en vain d’y pénétrer. Le jeune homme est rentré de manière impromptue dans l’établissement, lors de ce qui ressemble vraisemblablement à une course-poursuite. Les deux assaillants visiibles sur la vidéo ont alors tenté de rentrer dans le restaurant avant de se raviser et de disparaître rapidement. Ont-ils été influencé par la foule présente sur les lieux ? Une enquête pourrait permettre d’en savoir un peu plus.