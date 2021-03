Jared Kushner, le gendre de l’ancien président américain Donald Trump, et ancien conseiller à la Maison-Blanche, a salué le président Joe Biden après que ce dernier ait fait part de sa volonté à rejoindre l’accord nucléaire iranien en affirmant que son administration a la possibilité d’assurer la paix au Moyen-Orient. Cette appréciation du gendre de Trump dans un éditorial du Wall Street Journal et publié ce dimanche, a un peu surpris vu les critiques répétées de son beau-père sur l’accord avec l’Iran.

« Alors que beaucoup étaient troublés par l’offre d’ouverture de l’équipe Biden de travailler avec l’Europe et de rejoindre l’accord avec l’Iran, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, je l’ai vu comme une initiative diplomatique intelligente, » a qualifié Kushner. « L’administration Biden a qualifié le bluff de l’Iran. Elle a révélé aux Européens que le JCPOA est mort et que seul un nouveau cadre peut apporter la stabilité pour l’avenir », a-t-il ajouté. Bien que l’Iran ait souhaité la levée des sanctions dans le cadre d’un accord pour venir à la table des négociations sur un nouvel accord nucléaire, les responsables américains ont refusé.

L’Iran n’a jamais perdu une négociation

Par ailleurs, l’ancien conseiller à la Maison-Blanche a également salué Donald Trump pour avoir jeté les bases d’une relation améliorée entre les États-Unis et l’Iran. « M. Trump a dit que l’Iran n’a jamais gagné une guerre mais n’a jamais perdu une négociation. Cette négociation est de grands enjeux et, grâce à sa politique, l’Amérique tient une main forte », a-t-il écrit et de poursuivre : « L’Iran feint la force, mais sa situation économique est désastreuse et il n’a pas la capacité de maintenir un conflit ou de survivre indéfiniment sous les sanctions actuelles ».

Pour avoir travaillé pour la restauration des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs États du Golfe et d’autres pays, Jared Kushner a exhorté les Américains à avoir de la ‘’patience’’ lorsqu’il s’agit de discussions délicates avec l’Iran. Selon lui, la diminution des menaces iraniennes, contribuera à la relève de son économie et profitera également aux entreprises américaines.

Ne pas répéter les erreurs du passé

« Si la menace iranienne diminue, les budgets militaires de la région peuvent également diminuer. Imaginez combien de vies pourraient être améliorées si cet argent, une part considérable du produit intérieur brut, était investi dans les infrastructures, l’éducation, les petites entreprises et les communautés pauvres », a-t-il déclaré. « Suivre la nouvelle feuille de route empêchera l’administration Biden de répéter les erreurs du passé et ouvrira des opportunités pour les entreprises américaines, » a-t-il commenté.