Isabel dos Santos, femme d’affaires et fille de l’ancien président angolais José Eduardo dos Santos, a déclaré à un tribunal de Londres que le président João Lourenço était impliqué dans une « vengeance privée » visant à détruire ses entreprises. Comme preuve, celle qui était jusqu’en 2017 la femme la plus riche d’Afrique a déclaré qu’elle dispose des enregistrements secrets.

Isabel dos Santos a porté la plainte devant le tribunal londonien à la suite d’une action de la société de télécommunications Unitel qui demande à la femme d’affaires de payer une dette de plus de 400 millions de dollars. Dans le communiqué transmis au tribunal, la femme âgée de 47 ans a allégué que les centaines de documents récemment publiés (Luanda leaks) révélant les affaires de la femme d’affaires et de son défunt mari avec des fonds de sociétés d’État angolaises ont été obtenus grâce à une cyberattaque des services secrets angolais et pour justifier illégalement les confiscations de ses biens.

Détourner l’opinion publique de la corruption dans le pays

Selon le communiqué mis à la disposition du tribunal, Isabel dos Santos indique avoir des enregistrements. Ces enregistrements « vidéo et audio » montreraient « d’anciens hauts responsables du gouvernement angolais », dont Carlos Saturnino et l’ancien vice-président Manuel Vicente, faisant des révélations sur « la conspiration du gouvernement angolais pour lancer des attaques coordonnées » pour s’emparer de ses actifs.

Pour la fille de l’ancien président, en plus de la « vengeance personnelle », cette persécution vise également à « détourner l’opinion publique de la corruption qui sévit dans le gouvernement de Loureço ». Les enregistrements dont elle affirme disposer, auraient été réalisés par une société de sécurité israélienne privée, Black Dice, constituée d’anciens membres du Mossad, les services d’espionnage israéliens.