La star de téléréalité Kim Kardashian a récemment demandé le divorce d’avec Kanye West, et les choses évoluent à grand pas pour qu’il soit consommé. Toutefois, Kardashian serait toujours inquiète pour son époux. En effet, Kanye West a reçu un diagnostic de trouble bipolaire et Kim avait même tenté l’été dernier de le faire interner, sans succès. Ainsi, elle craint que sa santé mentale ne soit affectée par leur divorce. D’après une source proche de la mannequine, elle aimerait toujours Kanye et ne veut que le meilleur pour lui.

A cause de la garde conjointe de leurs quatre enfants, le couple est toujours en contact. La source dit que le divorce a été difficile pour Kanye, mais le fait qu’il peut encore voir ses enfants le rassure un peu mieux. D’après la même source, la belle famille de Kanye fait de son mieux pour aider les enfants à traverser la transition. « Kim et le reste de sa famille ont fait un excellent travail pour encadrer les enfants à travers cela », a-t-elle confié.

Différences irréconciliables

Pour pouvoir traverser cette période difficile, Kim s’est occupée de ses études et de ses activités commerciales. Au sein de sa famille, elle a également un système de soutien. Pour la source, Kim a demandé le divorce parce qu’elle estime que c’est la meilleure façon de sortir de la situation. « Elle sait que c’est ce qui est le plus sain pour elle et sa famille et elle est prête à mettre ces difficultés derrière elle à la fois publiquement et personnellement », a déclaré la source.

Selon des médias britanniques, le divorce entre les deux stars a été signé pour cause de « différences irréconciliables ». Les papiers consultés par The Sun montrent aussi que Kim Kardashian ne cherche pas à avoir la garde exclusive de leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) et ne demande non plus de pension alimentaire.