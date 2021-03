A l’occasion de la célébration de la fête chrétienne des Rameaux, l’ancien ministre des finances de Boni Yayi et actuellement en exil a rassuré les béninois au sujet de sa veille constante. En effet, Komi Koutché dit suivre constamment les développements de l’actualité nationale. Il l’a fait savoir dimanche 28 mars 2021 sur sa page Facebook.

Réapparition de l’opposant béninois Komi Koutché à travers ses canaux digitaux. Dimanche 28 mars à l’occasion de la célébration de la fête chrétienne des Rameaux, le leader d’Atokolibé dans la commune de Bantè (département des Collines) dit suivre de près tout ce qui se passe au Bénin.

« Bonjour chers amis d’ici et d’ailleurs. Mon silence n’est pas un abandon. Le peuple béninois, à l’instar du peuple de Dieu, poursuit sa marche vers sa Pâques. Bonne fête des Rameaux à toutes et à tous », a-t-il écrit sur le réseau social Facebook. Rappelons que l’ancien ministre des Finances avait été condamné par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à 20 ans de réclusion criminelle pour mauvaise gestion et détournement au Fnm.