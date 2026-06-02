En Juin, CANAL+ sort le grand jeu avec de belles offres et une programmation enrichie

À l’occasion des vacances scolaires, CANAL+ Bénin lance une campagne spéciale alliant promotions attractives et programmes phares. Entre talents africains, spectacles de prestige et avantages accordés aux abonnés, l’opérateur entend faire de juin un mois particulièrement animé sur ses antennes.

Les vacances scolaires constituent souvent une période de forte consommation de contenus audiovisuels. CANAL+ Bénin l’a bien compris et a décidé de frapper fort en ce mois de juin. L’entreprise déploie simultanément une offre commerciale ambitieuse et une programmation enrichie destinée à satisfaire les amateurs de musique, de séries, de téléréalité et de grands spectacles.

Au programme, plusieurs productions très attendues viennent renforcer les grilles de diffusion. Le public pourra notamment découvrir « The Voice Afrique », déclinaison continentale de l’un des concours musicaux les plus populaires au monde. L’émission rejoint l’offre de CANAL+ MAGIC avec la promesse de révéler de nouveaux talents africains.

Les téléspectateurs retrouveront également la série « Les Nounous », dont la troisième saison est annoncée sur A+ Bénin. À cela s’ajoute la finale de « Nouvelle Reine », qui mettra notamment en lumière la candidate béninoise Ayodélé, parmi les prétendantes au sacre final.

Un mois placé sous le signe du spectacle

Les amoureux de musique ne seront pas en reste. CANAL+ prévoit notamment la diffusion du concert exceptionnel de Fally Ipupa au Stade de France, l’un des événements musicaux africains les plus marquants de la saison. D’autres programmes internationaux viendront compléter cette offre tout au long du mois.

Cette programmation traduit la volonté du groupe de continuer à mettre en avant les talents africains tout en donnant accès aux grands rendez-vous du divertissement mondial. Une orientation qui accompagne l’expansion de CANAL+ au Bénin, où l’opérateur s’appuie sur un réseau de distribution couvrant l’ensemble du territoire.

Une opération commerciale inédite

Pour attirer de nouveaux abonnés, CANAL+ annonce une offre promotionnelle exceptionnelle. Le décodeur HD est proposé à 3 000 FCFA seulement, avec installation et parabole offertes dès la formule ACCESS. L’accès à l’univers CANAL+ devient ainsi possible à partir de 8 000 FCFA.

L’entreprise a également prévu un geste en direction de sa clientèle fidèle. Tout abonné qui renouvelle sa dernière formule bénéficie de 30 jours d’accès offerts à l’ensemble des chaînes CANAL+. L’offre concerne également les clients dont l’abonnement est momentanément suspendu.

À travers cette campagne de juin, CANAL+ cherche ainsi à conjuguer accessibilité, fidélisation et richesse des contenus. Une stratégie qui pourrait séduire de nombreux foyers béninois à la recherche d’une offre de divertissement complète pendant les vacances scolaires.