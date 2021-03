D’après un rapport publié en 2020 par le Centre for Economics and Business Research (CEBR), la Chine devrait passer devant les États-Unis pour devenir la première puissance économique mondiale d’ici 2028. Après le CEBR, l’homme d’affaires Elon Musk, comme plusieurs d’autres analystes, vient également de prédire que la Chine deviendrait la plus grande économie du monde d’ici quelques années et serait le principal marché de sa marque de véhicule Tesla en termes de production et de ventes. En effet, selon le Wall Street Journal, un cinquième des revenus mondiaux de Tesla en 2020 provenait de la Chine.

« Je voudrais donner une note optimiste et je suis convaincu que l’avenir de la Chine sera formidable et que la Chine est en passe de devenir la plus grande économie du monde », a déclaré le PDG de SpaceX à l’agence de presse Xinhua. « A long terme, la Chine sera notre plus grand marché, à la fois où nous fabriquerons le plus de véhicules et où nous aurons le plus de clients », a ajouté l’homme le plus fortuné du monde selon Forbes.

“Je souhaite que plus de pays aient ces objectifs”

De la même manière, Musk a salué les objectifs fixés par la Chine dans son plan économique et social, rendu publique en début mars. D’après le document, ce pays asiatique et le plus peuplé du monde, compte réduire ses émissions de carbone de 18% d’ici 2025. L’objectif final de Pékin est d’atteindre d’ici 2060 la neutralité carbone. « Je pense qu’ils sont super. Et je souhaite que plus de pays aient ces objectifs », a déclaré le patron de Tesla.