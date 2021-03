Alger a confirmé ce 21 mars, que quatre mandats d’arrêt internationaux ont été lancés à l’encontre d’activistes algériens, basés à l’étranger. Politiques, blogueurs, influenceurs, les profils sont variés, mais tous sont accusés de terrorisme. Pour le moment, les pays concernés n’ont pas encore réagi à cette annonce.

Mohamed Larbi Zeitout, ancien diplomate installé à Londres, Amir Boukhors, blogueur, Hichem Aboud, journaliste, et un certain Mohamed Abdellah sont concernés. Le premier est accusé d’être le fondateur du mouvement Rachad, qui est soupçonné de vouloir infiltrer le mouvement Hirak, afin de le faire plonger dans la violence. Celui-ci est poursuivi pour gestion et financement d’un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’État, mais également pour, faux et usage de faux et blanchiment d’argent.

Alger lance un mandat d’arrêt international

Amir Boukhors, également connu sous le nom d’Amir Dz, Hichem Aboud et Mohamed Abdellah sont, pour leur part, poursuivis pour avoir supposément adhéré à un groupe terroriste, dont l’objectif est de toucher l’État et son unité, mais également, de blanchiment d’argent. Le blogueur, lui, est installé en France et s’est fait connaître pour ses vidéos critiques à l’encontre du pouvoir.

Une cinquième personne arrêtée

Enfin, un cinquième homme, Ahmed Mansouri, a été arrêtés en Algérie. Il est soupçonné d’avoir rejoint des groupes terroristes. Ancien membre des FIS, il a également été accusé d’être entré en contact avec les personnes citées ci-dessus, afin de pousser le Hirak à la violence. Un mouvement qui continue de réclamer du changement.