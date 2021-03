Les perturbations dans la vie ou dans nos sociétés sont des bouleversements qui poussent les anciens en Afrique exhortent toujours la jeunesse très tôt et tout individu confondu à beaucoup d’endurance. Ceci dans le but de traiter en majorité ces circonstances avec un niveau de conscience qui régule les états d’esprits au lieu de générer des déséquilibres dans le mental en majorité comme bien d’autres pathologies plus graves. Car ils sont bien conscients que ces situations généralement peu réjouissantes aboutissent souvent à un événement joyeux ou libérateur dépendamment des circonstances si l’on fait preuve de patience, d’assiduité, d’endurance ou de calme. Il faut noter que les perturbations peuvent aller d’un niveau de difficulté très faible à un degré de difficulté plus élevé voir insoutenable, mais la recommandation reste la même.

Le proverbe ici évoque une situation d’un niveau de difficulté apparemment léger ou un phénomène extérieur qui peut paraître étrange ou même faire peur. II s’agit du bruit que font les grenouilles : le coassement, très connu pour produire une pollution sonore non négligeable lorsque cohabitent ou se retrouvent plus d’une grenouille ou faire peur si vous sillonnez tard la nuit des rues désertes. Par contre les africains étant connus pour la beauté de leur art oratoire à travers un parallélisme particuliers entre les êtres de l’écosystème et les phénomènes naturels depuis des siècles, l’ont prouvé une fois encore à travers celui-ci. Les grenouilles sont de petits amphibiens qui respirent dans l’eau comme à l’air libre mais se retrouvent massivement aux abords des cours d’eau ou des égouts ou caniveaux en zones urbaines ou même des flaques d’eau.

En venant ou en essayant de s’abreuver, l’éléphant, lui pourrait bien se sentir dérangé ou perturbé de ne pas pouvoir y arriver dans le calme total, savourant ainsi mieux la substance naturelle qui lui servira à étancher sa soif n’est-ce pas? Mais non, ce géant de la nature boit plutôt tranquillement sans gêne. Est-ce parce que l’éléphant est géant? Non. Dans ce proverbe, les anciens ont su montrer que l’on peut surpasser le bruit des coassements des grenouilles pour s’abreuver à l’eau ou traverser cette eau sans se soucier du bruit. Les coassements des grenouilles représentent donc la perturbation ou un mirage qui donne des frissons au dos tandis que l’éléphant représente tout individu (pas nécessairement grand) ou toute situation normale que l’on peut vivre. Les anciens enseignent donc à leurs héritières et héritiers ici comment surpasser une situation dérangeante ou une perturbation en agissant simplement comme si elle n’existait pas. Ils transmettent aussi le courage d’éléphant dont il faut s’armer pour atteindre ses objectifs malgré les perturbations ou mirages apeurants. Oubliez donc les « haters » simplement et vous continuez votre vie!