La situation à Freetown a évolué. Le Match entre la Sierra Leone et le Bénin va bien se jouer ce mardi 30 mars 2021. Mais, prévu pour 17 heures(heure béninoise), le match a été repoussé de quelques heures. Finalement, on apprend qu’il sera joué à 21 heures. Cette décision a été prise plus d’une heure après l’heure de démarrage initialement prévue. Elle fait suite à la venue à moins d’une heure du match, des résultats des tests COVID-19 des Ecureuils du Bénin.

Attendus pour 11 heures, ces résultats sont finalement rendus publica à 15H 50 GMT, au moment où le bus de l’équipe du Bénin est arrivé à l’entrée du stade où doit se jouer le match. Il résulte de ces résultats que 6 joueurs clés de Michel Dussuyer sont déclarés positif à la COVID-19. Ce qui a mis en branle la délégation béninoise. Après avoir saisi la CAF et la FIFA en urgence, les autorités béninoises sur place ont demandé une contre-expertise.

Après le report du match, l’équipe du Bénin a été sommé de quitte le stade. Les discussions se poursuivent en attendant 21 heures. Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 reportée à 2022. Le Bénin avec 7 points a besoin d’un match nul pour se qualifier. La Sierra Leone doit décrocher impérativement une victoire pour avoir son ticket qualificatif.