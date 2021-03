Flou à Freetwon. Le match entre la Sierra Leone et le Bénin n’a toujours pas démarré. Prévu pour 17 heures (heure béninoise), le match peine a démarré à cause d’une situation un peu rocambolesque. Les résultats du test COVID-19 attendus pour 10 heures sont venus à 14 h 50, heure locale. Et coup de massue sur la tête des Béninois, six joueurs titulaires seraient déclarés positifs au Covid selon nos sources. C’est à la porte du stade que les Béninois ont été informés de la situation.

Il s’agit de Steve Mounié, Saturnin Allagbé, Jodel Dossou, Michael Poté et Khaled Adénon. Ces six-là ne devraient pas jouer le match si la rencontre a lieu ce mardi 30 mars 2021. Selon le récit média «les officiels de la CAF et les arbitres ont reconnu que les Sierra Leonais n’ont pas tenu parole car non seulement les résultats n’étaient pas disponibles à 10 h mais la totale, ils déclarent 6 cas positifs ».

A l’en croire, à 15 h 09 (16h 09 au Bénin) le bus des Ecureuils est toujours bloqué à l’entrée. Les joueurs ne sont pas descendus pour faire l’échauffement. On apprend que le président de la Fédération béninoise de football, Marthurin de Chacus a saisi en urgence la CAF et la FIFA. Les discussions sont en cours pour décanter la situation.