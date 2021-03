L’Eglise catholique, est une église « universelle », en d’autres termes, elle se veut ouverte à tous, quel que soit le bord politique, la couleur de peau ou l’appartenance ethnique. De ce point de vue, l’église se doit à la fois de se mettre au-dessus des « choses du monde », mais en même temps d’intervenir quand elle le juge opportun. Une dualité que selon les observateurs, les ecclésiastes se font fort d’entretenir même si parfois, elle est sujette à polémique. En France, une récente remarque du Pape François a suscité de vives réactions de la part des politiques.

Quand le Pape François prend parti…

Ce lundi, le souverain pontife, alors qu’il recevait en audience au Vatican des « activistes » avait laissé entendre qu’avoir Marine Le Pen « présidente », de la République cela s’entend, était pour lui une alternative « inquiétante ». Une déclaration qui avait dit sans équivoque le sentiment du Pape et avait éclairé sur la « couleur » politique de l’Eglise. Mais des propos qui avaient également relancer le débat sur la neutralité politique séculaire de l’Eglise en France.

Alors que le Pape François avait dit au cours de son entretien ne pas vouloir « être désagréable » à la France ou même lui dire « ce qu’il doit faire » ; il y avait eu des voix en France pour dire que le mal avait été déjà fait. Et que la France se serait bien passée des remarques papales. Bien évidemment pour l’extrême droite française les propos du Pape démontraient non seulement une méconnaissance de la culture politique française, mais aussi une mauvaise lecture des postulats politiques des présidentiables et notamment de celui de Marine Le Pen.

Selon Jacques de Guillebon, essayiste et journaliste, le Chef de l’Etat du Vatican, ce lundi-là se serait laissé dominer par son obsession des « migrations » ; et par la crainte sans doute, que la politique de « limitation de flux » défendue par le Rassemblement National ne domine le débat sur la question en France.

Il est vrai aussi que selon les observateurs, Marine Le Pen avait une « relation compliquée » avec le catholicisme. La cheffe du Rassemblement National, deux fois divorcée, s’était en 2017, prononcée en faveur du droit des femmes à l’avortement et avait alors obtenu le soutien des homosexuels et des lesbiennes.