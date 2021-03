Dans quelques jours auront lieu les élections législatives ivoiriennes. Le célèbre chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly, a réagi à cette situation, surtout en ces périodes, qui sont la plupart du temps émaillées de violences dans le pays. L’interprète de « plus rien ne m’étonne » a ainsi donc appelé au calme, tout en soulignant qu’aucun sang ne méritait d’être versé pour la classe politique.

« Nos acteurs politiques africains luttent pour leurs intérêts »

« Élections législatives sans gbangban. La classe politique ivoirienne actuelle ne mérite pas qu’on meurt pour elle » a-t-il laissé voir. Suite à la publication du chanteur, plusieurs internautes ont partagé son opinion. « Un bon message. Pour moi, je dirai que la classe politique africaine dans sa globalité ne mérite pas qu’on perde sa vie atrocement pour elle. Nos acteurs politiques africains luttent pour leurs intérêts factionnels(personnels) et ceux de leurs proches. Pendant les séances électorales dans nos pays nous devons donner notre vote à nos formations politiques et non nos vies » a notamment laissé voir un internaute. Cependant, le message de Tiken Jah Fakoly n’a pas fait l’unanimité.

Il avait gardé le silence après l’annonce du troisième mandat d’Alassane Ouattara

« Tu t’acharnais sur Gbagbo pour rien et depuis que ADO est aux affaires tu t’es tu alors qu’il est arrivé au pouvoir par les armes mais tu n’en parles plus car au fond tu en tires profit » a écrit un autre internaute. Notons que Tiken Jah Fakoly avait été critiqué suite à son silence à l’annonce du 3e mandat du président Alassane Ouattara. Contrairement aux chanteurs tels que Yodé, Gadji Celi et Meiway, Tiken Jah Fakoly s’était tu à la grande surprise des internautes. Après son inactivité, il avait finalement laissé voir sur Facebook que : « C’est le peuple qui a le pouvoir et ma mission est de le réveiller. Maintenant qu’il est réveillé il peut écrire son histoire comme il le souhaite, mais dans la paix et la stabilité ».