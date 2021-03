C’est une vérité qui ne se discute plus. La Vitamine C, plus célèbre des vitamines que le corps humain ingurgite à des effets positifs sur la santé et le corps. Ses effets positifs sur l’organisme humain les plus connus font le succès de cette vitamine. Cette vitamine est plus utilisée lorsque l’individu qui la consomme sent un coup de fatigue ou ressent le besoin de se revigorer. Mais au-delà, elle renforce la fertilité, elle combat efficacement les intoxications et les infections qui sont des exemples parmi tant d’autres sur la longue liste des bienfaits que cette vitamine apporte à l’organisme d’un être humain.

Présente dans le corps de tout humain généralement cinq (5) fois plus que la majorité des autres vitamines que nous connaissons, la Vitamine C devrait être consommée chaque jour à hauteur de 200 mg au moins renseignent des sources médicales relayées par des sites spécialisés. C’est un apport bénéfique pour notre organisme, car le corps d’un être humain ne parvient pas encore pour le moment à synthétiser la plus appréciée des vitamines que nous consommons (la vitamine C) à partir des sucres.

En dehors de ses effets bénéfiques sur le corps humain directement, la Vitamine C a des effets positifs sur la peau d’un être humain. Seulement une très faible proportion de cette vitamine que nous ingurgitions très souvent par voie buccale pour se revigorer est consommée par notre peau. En effet, ce serait à part à en croire des sources dignes de foi le tiers de la quantité consommée qui est finalement absorbé par notre peau. Cela est dû à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer : les rayons Ultra-violets, la pollution, l’alcool et parfois même les contraceptifs que nous consommons. C’est pour cela qu’il est vraiment très important de nourrir notre peau avec cette vitamine qui a des effets extraordinaires sur celle-ci.

La vitamine C a des effets positifs pour la peau souvent méconnus ou très peu connus

Les bienfaits de cette vitamine sur la peau sont malheureusement méconnus ou très peu connus par une large majorité qui applique tous les jours des pommades ou des lotions pour donner de l’éclat à leur peau. Très appréciée ses effets antifatigues sur le corps d’un être humain, la Vitamine C combat efficacement les signes du photo vieillissement, mais aussi possède des actions antioxydantes lorsqu’elle est sous forme de sérum ou de crème.

Au regard de tout ce qui précède et des propriétés universellement reconnues pour la Vitamine C, il va sans dire que lorsqu’elle est appliquée sous forme de crème elle va défatiguer la peau renforçant ainsi l’éclat du teint de la personne qui l’utilise. La vitamine C est un puissant allié de la peau qui n’est pas très exploité. Appliquée sur la peau, elle lui permet de se défendre face à l’agression des UV et la pollution ambiante par exemple. Elle favorise également le renouvellement des cellules. Lorsque la vitamine C pure est contenue dans une solution destinée aux soins du visage, elle amène du lissage pour aboutir à un effet anti-rides visible.