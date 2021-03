La menace des suprématistes blancs continue de planer sur les Etats-Unis. Selon une annonce qui a été faite par la Police Fédérale américaine, des partisans de cette idéologie seraient en train d’envisager de rejoindre les rangs des forces de l’ordre et de l’armée. L’objectif serait de pouvoir «terroriser les minorités» et «déclencher un effondrement de la société».

Ils cherchent une alliance militaire…

Cette option des extrémistes d’extrême droite aurait le mérite de « faire avancer » leurs idéologies. L’alerte du FBI a été donnée suite à une série d’enquête qui couvrait la période allant de 2016 à 2020. Le rapport d’enquête indique très clairement que les suprémacistes blancs «chercheraient très probablement à s’affilier à des entités militaires et d’application de la loi pour promouvoir» leur idéologie.

« À long terme, le FBI de San Antonio évalue que [les extrémistes violents à motivation raciste] entrant avec succès dans des carrières militaires et policières auront presque certainement accès à des informations et à des métiers non publics, ce qui leur permettra d’améliorer la sécurité opérationnelle et au-delà du FBI San Antonio. », indique le rapport.

Ils visent l’effondrement de la société américaine selon le rapport

Les partisans de cette idéologie seraient ainsi en train de mener des démarches dont la finalité serait de faire effondrer la société américaine. Les auteurs de ce rapport se sont basés sur plusieurs éléments de preuves. Ils seraient en train de prévoir plusieurs actes de violence contre le gouvernement américain et contre les groupes ethniques.