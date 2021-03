Suite à l’interview choc du prince Harry et de son épouse Meghan Markle accordé à Oprah Winfrey, la célèbre chanteuse américaine Beyoncé a décidé d’accorder son soutien à l’actrice de Suits. En effet, deux jours après cet entretien qui continue de faire les gros titres au Royaume Uni, l’artiste a publié un message de soutien à Meghan Markle, sur son site web personnel, hier mardi 09 mars 2021.

Meghan Markle parmi 12 « briseuses de règles »

« Merci Meghan pour votre courage et votre leadership. Nous sommes tous renforcés et inspirés par vous » a-t-elle laissé voir en légende d’une image de sa rencontre avec les Sussex, lors de la première du film le Roi Lion, en juillet 2019 à Londres. Par ailleurs, Queen B a partagé, le lundi 8 mars dernier, un article sur son site, qui fait l’éloge de 12 femmes qu’elle considère comme des « briseuses de règles ». L’épouse du prince Harry figurait parmi ces femmes et était aux côtés de l’actrice américaine Jane Fonda et les femmes du milieu politique comme Alexandria Ocasio-Cortez, Maxine Waters et Stacey Abrams.

« Pour celles qui ont créé leur propre façon de raconter leurs histoires, ont trouvé d’autres voies pour se rendre aux destinations et ont enfreint toutes les règles du processus, Nous vous voyons! Nous saluons chacune d’entre vous en cette Journée internationale de la femme » avait laissé voir Beyoncé. Notons que l’interprète de Single Ladies et Meghan Markle se sont rencontrées une seule fois, à la première du film Le Roi Lion. Cela avait été possible grâce à leur amie commune, la célèbre joueuse de Tennis américaine, Serena Williams.