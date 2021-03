Depuis son entrée dans la famille royale grâce au lien de mariage avec le Prince Harry, la vie de l’ancienne star des écrans Meghan Markle n’est pas de tout repos. La presse people a pendant de nombreux mois suivi ses faits et gestes et elle faisait régulièrement la Une des tabloïds. En dehors de ça, sa demi-sœur et son père ne manquait aucune occasion de la critiqué dans la presse. après la naissance de leur premier enfant Archie, les choses ne se sont pas particulièrement arrangé.

Exaspérés, Meghan et Harry ont annoncé il y a quelques mois le Megxit. Ils ont par la suite déménagé pour vivre une vie des plus normal en tout cas, ils essayent de le faire. Loin de la famille royale, l’ancien couple princier a livré une interview explosive aucune de laquelle ils ont fait des déballages. Depuis, la polémique enfle.

Il y a quelques jours, le père de Meghan Markle réagissait aux accusations de la duchesse de Sussex. Cette dernière l’avait accusé de trahison. Après lui, sa demi-sœur qui l’a pendant longtemps critiqué est monté au créneau. Samantha Markle puisque c’est d’elle qu’il s’agit a fait une prédiction surprenante sur sa sœur. En effet, Samantha a prédit le divorce d’Harry et de sa sœur. Pour elle, ce ne serait qu’une question de temps avant que Harry ne se sépare de Meghan qu’elle accuse de mentir tout le temps.