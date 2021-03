Récemment dans la presse avaient émergé des révélations faisant état d’accusations contre l’épouse du prince Harry, Meghan Markle. Des accusations portées à son encontre par d’anciens membres du personnel au service de la duchesse. Selon la presse, l’actrice hollywoodienne aurait laissé derrière elle des personnes « brisées » et « complètement détruites » par son mauvais caractère.

Il y a quelques jours, le palais de Buckingham déclarant prendre au sérieux ces allégations, a déclaré ouvrir une enquête sur la possibilité pour la duchesse de Sussex d’avoir harcelé le personnel royal. Des accusations dont Meghan Markle se défend, recevant en l’occurrence le soutien de certaines de ses amies de longue date.

Meghan est « la bienveillance » incarnée…

Selon les révélations faites dans le quotidien britannique, The Times, la plainte contre Meghan a été déposée en octobre 2018, alors que le duc et la duchesse vivaient au palais de Kensington. Un courrier électronique envoyé par un membre du personnel, et rendu public par le journal, avait allégué que Meghan avait tout fait pour faire renvoyer deux assistants personnels de la maison et avait sapé la confiance d’un troisième membre du personnel.

Des accusations jugées suffisamment graves par la famille Royale britannique qui a lancé une enquête sans précédent sur les allégations. Mais pour Meghan Markle, ces accusations étaient sans fondement et cadraient bien à la propension qu’avait la famille de son époux, à régulièrement répandre des « fausses rumeurs » sur son compte. Des amies justement de Markle, des amies de longue date, de celles qu’elle avait eues alors qu’elle était encore à l’université, étaient intervenues sur les réseaux sociaux pour soutenir la duchesse.

Lindsay Jill Roth notamment, amie de Meghan depuis 22 ans, productrice et auteure, a publié jeudi soir sur Instagram que Meghan était une « amie altruiste et magnanime », la « bienveillance incarnée ». « Après 22 ans d’amitié très étroite. J’ai vu de mes propres yeux comment elle traite ses amis et leurs familles, ainsi que ses collègues » avait témoigné en substance Lindsay Roth. Une autre amie de la duchesse, vieille de 17 ans cette fois, l’actrice Janina Gavankar, dira elle également : « Voici ce qu’elle est: gentille, forte, ouverte. Voici ce qu’elle n’est pas: “une harceleuse” ».