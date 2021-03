Le Nigéria fait partie des pays africains riches d’une culture et des traditions diversifiées, du fait des ethnies présentes depuis des siècles. Ces dernières dont la majorité vit encore aujourd’hui sont gouvernées par des rois qui sont les gardiens de la tradition. Leurs titres leur confèrent un respect total dans leur royaume et datent de plusieurs générations antérieures. La plupart du temps, les rois au Nigéria ont un certain âge, même s’il y a des exceptions.

Il a été couronné à l’âge de 11 ans

Le pays a, en effet, de très jeunes monarques dont les moins âgés ont actuellement moins de 18 ans. Le plus jeune roi du Nigéria est âgé de 11 ans. Il s’agit du roi Akubuisi Okonkwo. C’était le jeudi 07 janvier 2020 qu’il a été couronné en tant que roi d’Iyiora Anam. A cette époque le jeune souverain n’avait que 10 ans, quand sa famille avait été frappée par une terrible tragédie. En effet, son père, le précédent roi d’Iyiora Anam, Sa Majesté Igwe Onyeachonam Okonkwo, l’Olame 1 était mort. C’est après que le couronnement de son fils a eu lieu. Après Akubuisi Okonkwo, le deuxième plus jeune roi du Nigéria est Oloyede Adeyeoba.

Actuellement âgé de 16 ans, ce dernier est le roi d’Okeluse, une région située dans la zone du gouvernement d’Ose dans l’Etat d’Ondo. C’est également en 2020, qu’il a été couronné roi Arujale, après la mort de son père. Le fait qu’il soit roi ne l’empêche pas de continuer ses études au Lycée.