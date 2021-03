Avec sa nomination aux Oscars 2021 en tant que meilleure actrice avec « Ma Rainey’s Black Bottom », Viola Davis est officiellement devenue l’actrice noire la plus nominée de l’histoire des Oscars. Elle s’est ainsi démarquée de son amie et co-star Octavia Spencer avec qui elle a été à égalité, en tant qu’actrice noire la plus nominée aux Oscars de l’histoire. Davis compte désormais quatre nominations aux Oscars en carrière: meilleure actrice dans un second rôle pour «Doubt», meilleure actrice dans un second rôle pour «Fences», meilleure actrice pour «The Help» et meilleure actrice pour «Ma Rainey’s Black Bottom».

En ce qui la concerne, Spencer a trois nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle grâce à «The Help», «Hidden Figures» et «The Shape of Water». Spencer a remporté l’Oscar de «The Help». A part Davis et Spencer, Whoopi Goldberg est la seule autre actrice noire à avoir plus d’une nomination aux Oscars. Elle a été nominée pour la meilleure actrice avec «The Color Purple» et a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle avec «Ghost».

Manque flagrant de matériel pour les artistes de couleur

Dans une interview le mois dernier avec Variety, Davis avait déploré le manque d’opportunité pour les actrices de couleur dans son secteur. Cette situation a fait que, selon elle, très peu de femmes noires ont pu être distinguées. « Pour moi, c’est le reflet du manque d’opportunités et d’accès aux opportunités que les gens de couleur ont eues dans cette entreprise. Si moi, en revenant aux Oscars quatre fois en 2021, je fais de moi l’actrice noire la plus nominée de l’histoire, cela témoigne du manque flagrant de matériel pour les artistes de couleur » avait-elle confié.