H&M est une entreprise de mode. Leur leitmotiv: « offrir une mode et qualité au meilleur prix, à tous ». Une entreprise suédoise présente en Chine depuis plus de 10 ans. Selon Bloomberg, la Chine représentant pour l’entreprise, l’un des cinq plus gros marchés en termes de chiffre d’affaires avec 5,2% des ventes totales du groupe en 2020. De bonnes affaires qui risquent aujourd’hui d’être contrariées alors que le géant suédois est sous les feux nourris de boycotts chinois pour la prise de position de l’entreprise dans le dossier des Ouïghours dans le Xinjiang.

La marque dit non au travail forcé

H&M dit avoir une éthique, une façon de faire des affaires « à la manière H&M ». « Nous sommes jugés sur la façon dont nous agissons et comment nous nous traitons les uns les autres ; nos clients, nos fournisseurs et les autres parties prenantes lorsque nous faisons des affaires et interagissons avec le monde qui nous entoure chaque jour. ( … ) Lorsque nous faisons des affaires ‘’ à la manière H&M ’’, nous le faisons de manière éthique, honnête et responsable. Et nous encourageons continuellement nos fournisseurs et autres partenaires commerciaux à faire de même » expliquait en substance le document de la politique intérieur de l’Entreprise.

C’est donc au nom sans doute de cette éthique que l’entreprise faisait en septembre, une déclaration sur les préoccupations mondiales croissantes concernant l’utilisation du travail forcé au Xinjiang. Dans le document, H&M s’est dit « profondément préoccupé par les rapports d’organisations de la société civile et des médias faisant état d’accusations de travail forcé et de discrimination des minorités ethno-religieuses » au Xinjiang, et avertissait qu’il cessait d’acheter du coton aux producteurs de la région. Plus tard, la Chine mise sur la sellette, verra la communauté internationale lui demander de s’expliquer sur la situation dans le Xinjiang.

La marque qualifiée de « Ridicule » en Chine

Un état de chose que semblent ne pas avoir apprécié les autorités chinoises et certains consommateurs. Depuis quelques semaines, le géant suédois expérimentait en Chine, un boycott actif de sa marque. En ligne, l’onglet H&M avait disparu des sites d’achat, quand sur les réseaux sociaux de véritables campagnes de dénigrement étaient lancées contre la compagnie européenne de mode. Avec les initiales ‘’H & M’’ transformés en chinois par « Huang Miu » qui signifiait littéralement « Ridicule ». Mercredi dernier, le géant américain des accessoires de sport, Nike, prenait lui aussi à la suite de H&M, position contre le travail forcé des Ouïghours.